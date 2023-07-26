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Dünya
Reuters 26.07.2023 07:22

Avustralya'da karaya vuran 50'den fazla balina öldü

Avustralya'nın batısında toplu halde karaya vuran 51 pilot balinanın öldüğü duyuruldu.

Avustralya'da karaya vuran 50'den fazla balina öldü
[Fotograf: AP]

Olay, Batı Avustralya'nın Perth eyaletindeki Cheynes Plajı'nda yaşandı.

Batı Avustralya Parklar ve Yaban Hayatı Servisi'nden yapılan açıklamada 51 balinanın karaya vurarak öldüğü belirtilirken, kalan 46 balinanın derin sulara döndürülmesi için gönüllüler ve kuruluşlarla ortak çalışma yürütüldüğü bilgisi verildi.

Pilot balinaların güçlü sosyal bağlara sahip olduğu biliniyor. Denizcilik uzmanlarına göre, bir balinanın güçlükle karşılaşması ve karaya vurması halide diğer pilot balinalar da onu takip ediyor.

Fotoğraf: AP

Avustralya ve komşusu Yeni Zelanda, her iki ada ülkesini çevreleyen derin okyanuslarda yaşayan büyük pilot balina kolonileri nedeniyle toplu balina karaya oturmaları için sıcak noktalar olarak biliniyor.

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