Dünya
Avustralya'da golf topu büyüklüğünde dolu fırtınası20 Ocak 2020 Pazartesi 09:34 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 10:21
Avustralya'nın başkenti Canberra, Victoria, Yeni Güney Galler ve Queensland bölgelerinde golf topu büyüklüğünde dolu yağdı.
Aylardır orman yangınlarıyla mücadele eden Avustralya'yı bu kez dolu vurdu.
Golf topu büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle ağaçlar zarar gördü, araçların camları kırıldı.
Başkent Canberra'da başlayan yağış, Victoria, Yeni Güney Galler, Queensland ve Melbourne'de de etkili oldu.
Yetkililer, halkı sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.
Kaynak: Reuters
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