Aylardır orman yangınlarıyla mücadele eden Avustralya'yı bu kez dolu vurdu.

Golf topu büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle ağaçlar zarar gördü, araçların camları kırıldı.

Başkent Canberra'da başlayan yağış, Victoria, Yeni Güney Galler, Queensland ve Melbourne'de de etkili oldu.

Yetkililer, halkı sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: Reuters