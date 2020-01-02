Avustralya'nın alevlerle mücadelesi sürüyor.

50 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

Yeni Güney Galler ve Viktorya eyaletlerindeki yangınlarda ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

200'e yakın evin küle döndüğü Yeni Güney Galler'de, 100'den fazla noktada ekipler yangınları kontrol altına almaya çalışıyor.

Viktorya eyaletinde ise 4 bin kişi alevlerin yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine deniz kenarına kaçtı, bir kısmı teknelere sığındı.

Bölgeye askeri gemiler ve uçaklar gönderilerek su ve yiyecek desteği sağlandı. Ülkenin doğu kıyısına tatil için giden on binlerce kişi bölgeden ayrılmaya çalışıyor.

Askeri gemi ve helikopterlerin kullanılmasını içeren tahliye planları hazırlanıyor. Yangınlar sebebiyle 50 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Bazı yerlerde içme suyuna erişim imkanı bulunmuyor.

Hava kirliliği tehlikeli seviyelerde

Başkent Canberra'da ise yangınların oluşturduğu yoğun duman tabakası hayatı olumsuz etkiliyor, hava kirliliği tehlikeli seviyelere ulaştı.

Alevler şimdiye kadar ülkenin güneydoğu kıyılarında 4 milyon hektarlık alanı küle çevirdi, binden fazla ev alevlere teslim oldu.

Kaynak: TRT Haber