Dünya Doğayı Koruma Vakfında görevli Dr. Stuart Blanch, kuraklık ve yangınlar nedeniyle Avustralya'daki koalaların 30 yıl içinde yok olabileceğini söyledi.

Yeni Güney Galler'deki koala nüfusunun yaklaşık üçte birinin şiddetli kuraklık ve uzun süreli yangınlardan sonra keseli hayvanların nesli tükenme tehlikesi altındaki türler olduğu açıklandı.

Blanch, Yeni Güney Galler hükümetinin soruşturması sonrasında yaptığı açıklamada, 10 bin koalanın telef olmuş olabileceğini söyledi.

Açlıktan öldüler

Geçtiğimiz haftalarda Victoria eyaletinin Portland bölgesinde aralık ayında çok sayıda koalanın yaşam alanı olan bir okaliptüs fidanlığının kereste için dozerlerle yıkıldığı açıklanmıştı.

Hayvanları koruma derneği "Animals Australia" sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yıkımın ardından bölgede onlarca koalanın ölüsünün bulunduğunu ifade ederek, okaliptüs yapraklarıyla beslenen koalalardan bazılarının açlıktan, bazılarının da yıkım sırasında öldüğünü söylemişti.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Avustralya'da aylardır süren yangınlarda doğrudan veya dolaylı 1,25 milyar hayvanın ölmüş olabileceği tahmininde bulunmuştu.

Telef olanlar arasında en çok sürüngen ve kuşlar ile koala ve kanguru gibi memeli hayvanlar olduğu sanılıyor.