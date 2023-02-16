Queensland Emniyetinden Komiser Yardımcısı Tracey Lindford, söz konusu saldırıya dair bulguları açıkladı.

Lindford, 3 kişinin "hücre yapılanması gibi hareket ettiğinin" ve "dini saiklerle terör saldırısı düzenlediğinin" belirlendiğini söyledi.

Saldırganların, "milenyum öncesi" olarak bilinen Hıristiyancı köktendinci bir inanç sistemine mensup olduğunu kaydeden Lindford, "Polisi canavar ve şeytan olarak görüyorlardı." dedi.

Lindford, "Radikal Hristiyancı ideoloji dünya genelinde daha önce başka saldırılarla ilişkilendirildi ama Avustralya'da ilk kez ortaya çıktığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Tracey Lindford, saldırının önceden planlandığına ilişkin "önemli kanıtlar" bulunduğunu aktardı.

Terör soruşturmalarında, kolayca radikalleşebildikleri için saldırganların akıl sağlığından şüphelenilebildiğine işaret eden Lindford, 3 kişinin bir araya geldiği bu tür saldırılarda ise bundan bahsetmenin zor olduğunu kaydetti.

Polis ve silahlı saldırganlar arasında çatışma yaşanmıştı

Queensland'ın Wieambilla bölgesinde 12 Aralık'ta kayıp ihbarı üzerine olay yerine giden polis ile silahlı saldırganlar arasında saat 16.45'te çatışma yaşanmıştı.

Çatışmada 2 polis ve 1 sivilin öldürülmesinin ardından bölgeye özel kuvvetlerin konuşlandırılmasıyla yerel saatle 22.30'da ikinci çatışma çıkmıştı.

Bu çatışmada ise 2 erkek ve 1 kadın saldırgan öldürülmüştü.