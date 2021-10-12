Yerel halk, öldürülen hayvanları Batemans Koyu'nda iki farklı yolda buldu.

New South Wales Polisi BBC'ye, kanguru sürülerine araba çarptığını söyledi.

Kasabada yaşayan 17 yaşındaki iki çocuk, 14 kanguruyu öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı.

Polis, önümüzdeki ay mahkemeye çıkacak gençlerin kanguruları neden öldürdüğüne dair bir açıklama yapmadı.

Yeni Güney Galler yasalarına göre, hayvanlara eziyet etmekten suçlu bulunan herkes 5 yıla kadar hapis ve 22 bin Avustralya Doları para cezasına çarptırılabiliyor.

Ölen kangurular arasında iki bebek kanguru bulunurken, yaralanan üçüncü bebek kanguru tedavi edildi.