ABD Savunma Bakanlığı'nın bilgisayar yazılım sistemlerinden sorumlu en üst düzeydeki isim Nicolas Chaillan istifasının ardından İngiliz Financial Times gazetesine Çin ve ABD'nin teknolojik gelişmelere yaklaşımını karşılaştırdı.

"Mücadele zaten sona erdi"

Yapay zeka avantajını elinde bulunduran Pekin'in bu alanda küresel bir hakimiyet kurmaya doğru ilerlediğine dikkati çeken Chaillan, "15-20 yıl içinde Çin karşısında hiç şansımız olmayacak, bu şimdiden belli, mücadele zaten sona erdi." değerlendirmesini yaptı.

"Amerikan şirketleri iş birliğine isteksiz"

Eski yazılım şefi, ABD'nin Çin'den teknoloji yönünden geride kalınmasında Amerikan şirketlerinin de suçlu olduğunu belirtti.

Çinli şirketlerin teknoloji alanında ciddi yatırımlar yaptığının ancak Google gibi Amerikan şirketlerinin iş birliğine isteksiz yaklaştığının da altını çizdi.

Pentagon'daki siber güvenlik önlemlerinin artırılmasından sorumlu 37 yaşındaki

Chailan geçen ay Amerikan ordusundaki teknolojik dönüşümün çok yavaş olmasına tepki göstererek istifa etmişti.