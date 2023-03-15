BBC'nin haberine göre, Queensland eyaletinde "Jack" isimli yerli çocuk, 13 yaşındaki başka bir çocukla kavga ettiği gerekçesiyle 60 gün tutulduğu Cleveland Gençlik Gözetim Merkezi'nden geçen hafta denetimli serbestlik şartıyla salıverildi.

Jack'in 22 gün aralıksız 45 gün hücre hapsine maruz bırakıldığı kaydedilirken, Queensland İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Scott McDougall, bunun eyalet yasalarının ihlali olduğunu belirtti.

Çocuğun avukatı Tim Grau, Jack'in su verilmemesi nedeniyle kötü günler geçirdiğini aktararak, tutukluluk sürecini "sıra dışı ve zalimce" olarak nitelendirdi.

Çocuğun herhangi bir sabıka kaydının da bulunmadığına dikkati çeken Grau, "Hakim karşısına çıktığında 13 yaşındaydı ve bana göre böyle bir suçtan ötürü hücre hapsini yaşamamalıydı." dedi.

Avukat Grau, Jack'in hücre hapsinde 45 gün tutulmasının tutuklu merkezindeki çalışan eksikliğinden kaynaklanmış olabileceğine ve merkezde son dönemlerin en kalabalık sürecinin yaşandığına işaret etti.

13 yaşındaki çocuğun 6 gün de yetişkin hapishanesinde tutulduğu ifade ediliyor.

Queensland'da geçen ay, 13 yaşında başka bir çocuğun 78 gün boyunca günde yaklaşık 20 saat süreyle hücre hapsine maruz bırakılması sonucu çocukta "gelişme yetersizliği" geliştiği ortaya çıktmıştı.