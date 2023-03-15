Ohio Eyalet Başsavcısı Dave Yost, yaptığı açıklamada, Norfolk demir yolu şirketi hakkında, temizlik ve çevresel zararın masraflarının karşılanması için dava açıldığını duyurdu.

Yost, federal mahkemeye sunulan dava dosyasında, demir yolu şirketinin, bölgede yer altı sularına verilen zararların ve yaşanan ekonomik kayıpların karşılanmasının yer aldığını belirtti.

Demir yolu şirketinden ayrıca, kaza sonrası acil müdahalede bulunan kurumların masraflarının da karşılanması talep ediliyor.

Norfolk şirketinden davaya ilişkin yapılan açıklamada, toplumun endişelerini dikkate alarak, söz konusu sorunların bazılarını gidermek için gerekli adımların planlandığı bildirildi.

Açıklamada, demir yolu şirketinin, uzun vadeli tıbbi tazminat fonu oluşturmak, kaza nedeniyle değer kaybeden mülklerin zararlarının karşılanması ve içme suyu kalitesini iyileştirmek için çalıştığı kaydedildi.

Ohio'da tren kazaları

ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan Norfolk Southern'e ait 150 vagonlu trenin 50 vagonu 3 Şubat'ta raydan çıkarak infilak etmişti. Kaza sonrası kimyasal maddeler etrafa yayılarak çevre felaketine neden olmuş, yüksek miktarda zehirli kimyasal nedeniyle bölge sakinlerinin tahliyesine karar verilmişti.

Kazadan 3 gün sonra evlerine dönebilen çevre sakinleri, baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik şikayetlerinde bulunmuş, çevrede hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer almıştı.

Norfolk Southern, alanı çevreye duyarlı şekilde temizlediklerini, bölge halkına kaza kaynaklı kayıplar için yardım yaptıklarını duyurmuştu.

Kaza, kamuoyunun gündeminden uzun süre düşmezken aynı şirkete ait başka bir yük treni de bir ay sonra Ohio'nun Springfield kentinde yine kaza yapmıştı. 20 vagonun raydan çıktığı 4 Mart'taki ikinci kazada ölen veya yaralanan olmazken tehlikeli madde sızıntısının da yaşanmadığı bildirilmiş, sadece tedbir amaçlı çevre sakinlerine güvenli alanda bulunmaları tavsiye edilmişti.