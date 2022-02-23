Avustralya ve Yeni Zelanda dışişleri bakanları, Rusya'nın büyükelçilerini Vladimir Putin'in eylemlerine karşı olduklarını ifade etmeye çağırdılar.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hükümetinin henüz Rusya'nın büyükelçisini sınır dışı etme adımını atmadığını, ancak seçeneği diğer ülkelerin liderleriyle tartıştığını söyledi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, bu sabah Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığına yanıt olarak yeni yaptırımları açıklayarak, Rusya'nın 24 saat içinde "tam ölçekli bir işgal" düzenleyebileceğini söylemişti.