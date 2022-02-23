Morrison düzenlediği basın toplantısında, Avustralya'nın ilk olarak Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi'nin sekiz üyesine ve bir grup üst düzey devlet yetkilisi ve savunma başkanına seyahat yasakları uygulayacağını ve mali yaptırımları hedefleyeceğini söyledi.

Canberra ayrıca, Luhansk ve Donetsk bölgelerine "güçlü" ekonomik yaptırımlar uygulayacak.

Morrison, yaptırımların ulaşım, enerji, telekomünikasyon, petrol, gaz ve maden rezervlerini hedef aldığını söyledi.

Rusya'nın elindeki Kırım ve Sivastopol'a yönelik mevcut yaptırımları Luhansk ve Donetsk'i de kapsayacak şekilde genişleteceğini de sözlerine ekledi.

Avustralya ayrıca birkaç Rus bankasına yaptırım uygulamak için harekete geçecek.