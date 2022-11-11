Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 08:07Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Avustralya polisi, Medibank'a yapılan saldırıdan Rusya merkezli bilgisayar korsanlarını sorumlu tuttu
Avustralya Federal Polisi, sigorta şirketi Medibank'a yapılani yaklaşık 10 milyon mevcut ve eski müşterilerin bilgilerini ele geçiren siber saldırının arkasında Rusya merkezli bilgisayar korsanları olduğunu söyledi.
Avustralya Federal Polisi (AFP) Komiseri Reece Kershaw, Medibank'a yapılan saldırı için dünya çapındaki diğer büyük ihlallerden sorumlu tutulan, bir siber grubu suçladı.
Kershaw, AFP'nin hangi kişilerin sorumlu olduğunu bildiğini ancak şu anda isimlerini vermeyeceğini söyledi.
Cuma günkü kısa bir basın toplantısında, "Suçlular için sizin kim olduğunuzu biliyoruz ve dahası, AFP'nin denizaşırı suçluları adalet sistemiyle yüzleşmek üzere Avustralya'ya geri getirme konusunda bazı önemli çalışmaları var" dedi.
Kershaw, AFP'nin Rus kolluk kuvvetleriyle bireyler hakkında görüşeceğini söyledi.
Rusya'nın büyükelçiliği, saldırıyla ilgili olarak Avustralya hükümetiyle iletişim halinde olup olmadığı sorularına yanıt vermedi.
Etiketler: Avustralya Siber Saldırı Siber Suçlar Rusya
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