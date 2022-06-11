Başbakan Anthony Albanese, bugün yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın iptal edilen 90 milyar dolarlık projeye bir sınır çizeceğini duyurdu.

Albanese, projenin Eski Morrison hükümeti tarafından ele alınma şeklinin "Avustralya ile Fransa arasındaki ilişkilerde büyük gerginliğe neden olduğunu" söyledi.

Anlaşma, federal seçimden sadece üç hafta sonra yeni İşçi Partisi hükümeti tarafından yapıldı.

Fransa ile gerilim yaratan AUKUS ittifakı

ABD, İngiltere ve Avustralya liderleri, AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurulduğunu ve bu kapsamda ABD ile İngiltere'nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurmuştu.

Anlaşmaya taraf üç ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı yeni ortaklık anlaşması, aynı zamanda, Avustralya hükümetinin Fransız firmasıyla 2016 yılında imzaladığı ve 12 denizaltı yapılmasını öngören toplam 90 milyar dolarlık Fransız denizaltı projesinin sonunu da getirmişti.

Avustralya'nın Adelaide kentinde yapılması planlanan projenin sona ermesine tepki gösteren Fransız Naval Grubu, Avustralya hükümetinin projeyi rafa kaldırmasıyla hayal kırıklığına uğradığını bildirmişti.