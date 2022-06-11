ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Amerika Zirvesi'nin son gününde bazı ilkeler açıklandı.

Bu ilkeler; ülkelere giriş için yasal yollar, göçten en çok etkilenen topluluklara yardım, insani sınır yönetimi ve koordineli acil müdahaleleri içeriyor.

Beyaz Saray tarafından açıklanan önlemlere göre, Kosta Rika hükümeti Kübalılar, Nikaragualılar ve Venezuelalılar için koruma uygulamalarını genişletecek.

Meksika da geçici işçi vizesi uygulamasını genişletecek ve yılda 15-20 bin Guatemalalıya çalışma vizesi verecek.

Göçmenlere ev sahipliği yapan ülkelere 314 milyon dolarlık yardım

ABD, mültecilere ve göçmenlere ev sahipliği yapan ülkelere yardım etmek için 314 milyon dolar taahhüt etti. Bunun yanı sıra, yaşam standardının düşük olduğu bazı ülkelerde istihdamı teşvik eden yatırımlara da destek verecek.

Böylece daha iyi bir yaşam için ABD’nin yolunu tutan göçmenlerin bir kısmının ülkelerinde kalmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Ancak Meksika ve bazı ülkelerin liderleri; Küba, Venezuela ve Nikaragua'nın davet edilmemesini protesto amacıyla zirveyi boykot ettiği için alınan bu kararların sahaya ne kadar yansıyacağı merak konusu.