Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 17:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Avustralya çocukları istismar eden rahibi vatandaşlıktan çıkardı
Avustralya'da üç kız çocuğuna cinsel istismardan suçlu bulunan rahibin vatandaşlıktan çıkarılmasına karar verildi.
Avustralya, çocuklara cinsel istismarda bulunan 86 yaşındaki rahibi konuşuyor.
Finian Egan, 2013 yılında Yeni Güney Galler eyaletinde üç kız çocuğuna cinsel istismardan suçlu bulundu. 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Federal mahkemenin sonraki adımı Egan'ı vatandaşlıktan çıkarmak oldu.
İrlanda'ya sınır dışı edilmesinin yolu açıldı
Mahkeme kararıyla, pedofil rahibin vatandaşı olduğu İrlanda'ya sınır dışı edilmesinin de yolu açıldı.
Daha önce çifte vatandaşlığı bulunan Egan, Avustralya vatandaşlığından çıkarılmamak için 2016 yılında İrlanda vatandaşlığından feragat etmişti.
Etiketler: Avustralya
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