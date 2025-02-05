Avustralya Başbakanı Albanese, Trump'ın Gazze'yi "devralma" planları hakkında konuşmaktan kaçındı

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre Albanese, başkent Canberra'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump'ın, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelere sürgün edilmesi teklifine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Albanese, "Avustralya Başbakanı olarak ABD Başkanı'nın açıklamaları hakkında yorum yapmayacağım" dedi.

Albanese ayrıca "ABD'nin Gazze politikasındaki değişimi kınıyor musunuz?" sorularına da yanıt vermekten kaçındı.

Avustralya'nın İsrail devletinin kurulmasında tarihi ve önemli rol oynadığını ifade eden Albanese, hükümetin bu tutumunun süreceğini söyledi.

Albanese, iki devletli çözüme verdiği desteği yineleyerek "Ateşkese varılmasını, esirlerin serbest bırakılmasını, yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını savunduk. Avustralya, yardımların Gazze'ye ulaştırılmasına destek olmaya hazır" diye konuştu.

Avustralya Filistin Savunma Ağından Albanese'e tepki

Avustralya Filistin Savunma Ağı (APAN) yetkililerinden Nasser Mashni, Trump'ın Gazze planlarını koşulsuz şartsız reddettiğini belirtti.

Mashni, Avustralya hükümetine, "savaş suçlarına yol açacak bu kışkırtmalara göz yummayacağını göstermek için acil ve kararlı adımlar atma" çağrısı yaptı.

Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralabileceğini söylemişti

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.

Bu konuyu Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, "Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim" demişti.

Ardından Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak buraya "uzun vadeli" şekilde sahip olacağını ve "güvenlik amacıyla" gerekmesi halinde buraya Amerikan askerlerinin konuşlandırılabileceğini kaydetmişti.