Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avustralya, Afganistan'daki son askerlerini geri çekti
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Avustralya, Afganistan'daki 80 askeri destek personelini geri çekti.
Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, ülkesinin 20 yıllık Afganistan savaşına katılımının sona erdiğini söyledi.
Dutton, Afganistan'daki 80 destek personelinin geri çekildiğini belirterek, askerlerin geri çekilmesinin "son haftalarda" gerçekleştiğini aktardı.
Sky News'e konuşan Dutton, "Bu, ulusal çıkarlarımız veya müttefiklerimizin çıkarları için olduğunu düşündüğümüz durumlarda, ABD ile yürütülen kampanyaların bir parçası olmayacağımız anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.
Etiketler: Avustralya Afganistan
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