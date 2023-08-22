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Dünya
AP 22.08.2023 11:22

Avrupa'nın teknoloji devlerine yönelik geniş kapsamlı kuralları devreye giriyor

Google, Facebook, TikTok ve Avrupa'da faaliyet gösteren diğer büyük teknoloji şirketleri, insanların internette karşılaştığı şeyleri temizlemeye yönelik en geniş kapsamlı çabalardan biriyle karşı karşıya.

Avrupa'nın teknoloji devlerine yönelik geniş kapsamlı kuralları devreye giriyor

Avrupa Birliği'nin çığır açan yeni dijital kurallarının ilk aşaması bu hafta yürürlüğe girecek.

Dijital Hizmetler Yasası , teknoloji devlerine karşı mücadele eden 27 ülkeden oluşan blok tarafından hazırlanan teknoloji odaklı düzenlemelerin bir parçası.

Cuma gününden itibaren yürürlüğe girecek yasa, kullanıcıları çevrimiçi ortamda güvende tutmak ve yasa dışı olan zararlı içeriklerin yayılmasını durdurmak için tasarlandı.

Aynı zamanda Avrupalıların mahremiyet ve ifade özgürlüğü gibi temel haklarını da korumayı amaçlıyor.

Uymamaları halinde milyarlarca dolarlık cezayla karşı karşıya kalabilecek bazı çevrimiçi platformlar şimdiden değişiklik yapmaya başladı.

Hangi platformlar etkilenecek?

Facebook, TikTok, Twitter , YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest ve Snapchat, etkilenecek platformlar arasında.

Ayrıca Amazon, Booking.com, Çin'deki Alibaba AliExpress ve Almanya'daki Zalando da yeni yasadan sorumlu.

Mobil uygulama mağazalarında ise Google Play ve Apple'ın App Store'u, Google'ın arama motoru ve Microsoft'un Bing arama motoru kurallara tabi.

Avrupalılara dijital hizmetler sağlayan her işletme eninde sonunda Dijital Hizmetler Yasası'na uymak zorunda kalacak.

Ancak en büyük platformlara göre küçük platformlar, daha az yükümlülükle karşı karşıya kalacaklar ve sıraya girmeleri için altı ayları daha olacak.

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