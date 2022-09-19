Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa'nın gaz depoları doldu: Fiyatlar geriledi
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Avrupa'da doğal gaz depolarındaki doluluk oranının yüzde 85'i geçmesiyle ekim vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 187 euroya geriledi.
Gas Infrastucture Europe verilerinden derlenen bilgilere göre, AB ülkelerindeki yer altı doğal gaz depolarının doluluk oranı cuma günü itibarıyla yüzde 85,3 oldu.
Söz konusu gelişmenin ardından 15 Eylül gününü megavatsaat başına yaklaşık 214 eurodan kapatan doğal gaz fiyatları, cuma gününü de yüzde 12,6 düşüşle 187 eurodan kapattı.
Etiketler: Avrupa Birliği Doğalgaz
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