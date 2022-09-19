Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da trafik kazası: 19 ölü
Nijerya'nın başkenti Abuja'da yolcu otobüsle iki aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 19 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Abuja Koordinatör Vekili Dauda Biu, yaptığı açıklamada, başkent Abuja'da yolcu otobüsüyle karşı yönden gelen iki aracın çarpıştığını söyledi.
Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Biu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
Etiketler: Nijerya Trafik Kazası
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