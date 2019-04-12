Avrupa ülkeleri bu kararla dünyanın iki büyük ekonomisi olan ABD ile AB arasındaki gerilen ilişkileri yumuşatmayı amaçlıyor.

Avrupa Birliği'nin 28 üyesi adına ticaret politikasını yürüten Avrupa Komisyonu, sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini düşürmek ve şirketlerin ürünlerini AB ve ABD standartlarına uyumlu hale getirmesini kolaylaştırmak amacıyla ABD ile müzakere yürütmek için birlik mensubu ülkelerden yetki istemişti.

ABD ile AB arasında ticaret savaşı

ABD'nin 9 Mart 2018'de ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulamasının ardından AB, Washington’a yüzde 25’lik gümrük vergisi getirdi.

Trump’ın “Avrupa’nın ABD'ye gelen tüm arabalarına yüzde 20 gümrük vergisi getireceğiz. Burada üretsinler." Açıklamasıyla ticaret savaşı otomobillere de sıçradı.

Kaynak: Reuters