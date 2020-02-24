Avusturya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Venedik'ten Münih'e giden trende bulunan 2 yolcuda yüksek ateş olması nedeniyle korona virüsünden şüphelenildiği ve bu nedenle trenin Avusturya sınırında durdurulduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, trenin Pazar akşamı Alpler'deki Brenner geçidinde durdurulduğu, İtalyan makamlarıyla prosedürler konusunda görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer ise yaptığı açıklamada, "İtalya'daki durumu çok ciddiye alıyoruz ve İtalyan makamlarıyla yakın iletişim halindeyiz” dedi.

Nehammer, ülkesinin korona virüsüne karşı iyi hazırlanmış olduğuna vurgu yaparak, paniğe gerek olmadığını da ifade etti.

Avusturya Tren Operatörleri (OBB) Sözcüsü Robert Lechner yaptığı açıklamada, Avusturya ve İtalya arasındaki tren seferlerinin korona virüsü nedeniyle geçici olarak askıya alındığını söyledi. OBB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Brenner geçidi üzerinden tren seyahati şu anda mümkün değil. Bunun nedeni resmi yasak” ifadelerini kullanıldı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İtalya’da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükselirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 150’nin üzerine çıktı.