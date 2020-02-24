Haber Giriş: Kaynak: AA
İran'da bir deprem daha
İran'ın güneyindeki Kirman eyaletine bağlı Raver ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Raver ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 04.03'te kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Etiketler: iran deprem iran'da depremSon Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 09:55
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