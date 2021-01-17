Avrupa'da koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Mutasyonlu koronavirüsün pençesindeki İngiltere'de, bir günde 41 binden fazla kişide virüs tespit edildi,can kaybı bin 295 oldu.

Portekiz

Portekiz'de ise salgının başından bu yana en yüksek can kaybı ve günlük vaka rapor edildi. Son 24 saatte yaklaşık 11 bin yeni vaka görüldü, 166 kişi yaşamını yitirdi. Portekiz Maliye Bakanı Joao Leao, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.

İtalya

İtalya'da yılbaşı tatilinin ardından 21 bölgenin salgındaki durumu güncellendi. Bilanço ağır, ülkenin üçte ikisi salgında yüksek riskli kapsamına alındı. Virüsün hızla yayıldığı Lombardiya, Sicilya ve Bolzano Özerk vilayeti ise çok yüksek riskli olarak kayıtlara geçti. Vaka sayısı 2 milyon 368 bini, can kaybı ise 81 bini geçti.

Fransa

Fransa'da koronavirüs nedeniyle market zincirinin kanadalı firmayla birleşmesi engellendi. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, yiyecek sektörünün stratejik rolünün salgın döneminde daha da önem kazandığına dikkat çekerek, birleşmeyi veto edeceğini duyurdu. Açıklamanın ardından şirketler planı iptal etti.