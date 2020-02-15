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Avrupa'da koronavirüsten ilk ölüm
[Fotoğraf: Reuters]
Fransa'da bulunan Çinli bir turist koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.
Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, koronavirüs sebebiyle hastanede müşahede altında tutulan Çinli bir turistin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Ülkede şimdiye kadar 11 koronavirüs kişide koronavirüse rastlandığı duyurulmuştu.
Ölü sayısı bin 500'ü geçti
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 527'ye ulaştı. Toplam vaka sayısı iste 67 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs avrupa'da koronavirüsSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 13:34
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