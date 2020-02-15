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Macron: Avrupa, kendi geleceğine inanmayan bir kıtaya dönüşüyor
[Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron | Fotoğraf: Reuters]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Münih'te yaptığı konuşmada, Avrupa'nın kendi geleceğine inanmayan bir kıta haline geldiğini söyledi.
56. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Macron, gündeme ilişkin değerlendirmelerini sundu.
Avrupa Birliğinin, ABD ve Çin'in gerisinde kalmaması için 'uyanması' gerektiğini söyleyen Macron, özellikle ileri teknoloji alanında yapılacak hedef-bütçe eşleştirmesinin önemli olduğunu vurguladı.
"Geleceğimize yatırım yapmıyoruz" diyen Macron, orta sınıfla uzlaşılması gerektiğini sözlerine ekledi.
Etiketler: Macron Emmanuel Macron Avrupa BirliğiSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 14:00
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