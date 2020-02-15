56. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Macron, gündeme ilişkin değerlendirmelerini sundu.

Avrupa Birliğinin, ABD ve Çin'in gerisinde kalmaması için 'uyanması' gerektiğini söyleyen Macron, özellikle ileri teknoloji alanında yapılacak hedef-bütçe eşleştirmesinin önemli olduğunu vurguladı.

"Geleceğimize yatırım yapmıyoruz" diyen Macron, orta sınıfla uzlaşılması gerektiğini sözlerine ekledi.