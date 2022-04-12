BEST For Energy projesi kapsamında Türkiye'nin temiz enerji sektörü temsilcilerinin İspanya’ya yaptığı ziyarette soruları yanıtlayan Fouchane, halihazırda Barselona'da 650 şarj noktasına ve 10 bin 680 kullanıcıya sahip olduklarını söyledi.

Fouchane, 2023'e kadar bin şarj noktasına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

"Talebe bağlı olarak bunu sonraki yıllarda 2 bine çıkartabiliriz. Ancak şarj ağlarını artırırken teknolojiye de temkinli yaklaşmak istiyoruz. Çünkü bu sektörde teknoloji çok hızlı gelişiyor ve bu nedenle teknolojimizin eskimesi riskiyle de karşı karşıya kalmamız mümkün."

Fouchane, şarj ağlarının kurulumunda pek çok faktörü göz önünde bulundurduklarını ifade etti.

"Birincisi şarj türü, yani o bölgedeki otomobil ve motosikletlere yönelik şarj talebi. İkincisi yayılım. Vatandaşların bu sistemi kullanmak istediğinden emin olmalıyız. Üçüncüsü konum. Stratejik olarak şarj ağımızın yaklaşık yüzde 75'ini otoparklar gibi yer altındaki alanlara kuruyoruz. Sonuncusu ise birlikte çalışabilirlik. İspanya'da aralarında Iberdrola gibi şirketlerin de olduğu 5 ortağımız bulunuyor. Kullanıcıların bizim ağımızı platform değiştirmeden basit bir şekilde kullanabileceğinden emin olmak istiyoruz."

"Vatandaşların elektrikli araçlara yönelik bazı çekinceleri var"

Fouchane, ne Avrupa'da ne de dünyada tamamen elektrikli araç kullanımına geçişin şu an için mümkün görünmediğini dile getirdi.

"Önümüzde pek çok zorluk var. Piyasa araştırmalarımıza göre, vatandaşların elektrikli araçlara yönelik bazı çekinceleri var. Bunların başında fiyat, teknoloji ve altyapı geliyor. Sadece İspanya'da değil tüm dünyada da insanların elektrikli araçlara yönelik yaklaşımını değiştirmek zor olacak. Teknolojiyi de öğrenmeye daha yeni başlıyoruz ve bu yeni alanı henüz çok iyi tanımadığımızı söyleyebilirim. Önümüzdeki süreç oldukça önemli. Yaygınlaşma, her şehir ve her ülke için farklı olacaktır. Ancak Avrupa'da gelecek 10 yılda elektrikli araç kullanımının yüzde 30 ila 40 seviyelerine ulaşması mümkün."

Enerjide Etkin ve Sürdürülebilir Dönüşümün Desteklenmesi (BEST For Energy) projesi kapsamında Türkiye'den temiz enerji sektör temsilcileri bir hafta boyunca İspanya'daki kuruluşlarla bir araya gelerek sektördeki potansiyel iş birliği alanlarını ele aldı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Mali İş Birliği çerçevesinde finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen proje, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) ortaklığıyla uygulanıyor.