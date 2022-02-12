Başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere küresel ölçekte tüketim talebi arttıkça elektrik fiyatları yükseliş eğilimini sürdürmeye devam ederken, arz tarafında görülen sıkıntılar, Avrupa’nın enerji güvenliğine ilişkin riskleri artırıyor.

Avrupa elektrik fiyatları, bölgenin en büyük elektrik üreticisinin bir ay içinde ikinci kez üretim hedefini düşürme planını açıklamasının ardından bir kez daha sıçradı.

Geçen günlerde Fransız nükleer enerji şirketi Electricite de France’ın (EDF) elektrik üretiminin bu yıl 1990'dan beri görülmeyen seviyelere kadar düşebileceğini açıklamasının ardından, Morgan Stanley, 2023 yılı için üretim kesintisinin ciddi bir olasılık olarak görüldüğünü bildirdi.

Durumun hem Fransa hem de Avrupa’nın enerji güvenliği için öneminin farkında olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise dün gelecek yıllarda en az 6 nükleer reaktör daha inşa edilmesine yönelik planını açıkladı.

Uzmanlar ise özellikle Avrupa’da arz tarafında yaşanan sorunlar ve artan talep nedeniyle önümüzdeki dönemde elektrik fiyatlarındaki artışın devam etmesini bekliyor.

Dünyanın nükleer kapasitesinin yüzde 26,7'si AB'de

Nükleer Enerji Enstitüsü verilerine göre, dünyada toplam kapasitesi 393 bin 226 megavatı bulan 443 reaktör mevcut.

Bu kapasitenin yaklaşık 105 bin megavatı AB ülkelerinde. Böylece, AB ülkeleri küresel nükleer enerji kapasitesinin yüzde 26,7'sini oluşturuyor.

Nükleer enerjinin yeşil kaynak olarak kabul edilmesi için Avrupa Komisyonu’na talepte bulunan ülkeler arasında en yüksek kapasite 61,400 megavatla Fransa'da.

Fransa, 56 nükleer reaktörle elektrik üretiminin yüzde 70,6'sını bu kaynaktan sağlıyor.

Almanya'da ise aktif halde ve kapasitesi 8 bin 113 megavatı bulan 6 nükleer reaktör, ülkenin elektrik üretiminde yüzde 11,3'lük bir payı oluşturuyor.

AB'nin toplam elektrik üretiminde nükleerin payı yüzde 25 düzeyinde. İngiltere’de faaliyet gösteren 15 nükleer reaktörün kapasitesi ise 8 bin 923 megavat seviyesinde bulunuyor.

İngiltere’de 28 enerji şirketi iflas etti

İngiltere’de enerji maliyetlerindeki artış geçen senenin son çeyreğinde 28 enerji şirketinin iflasını açıklamasının ardından bu yıl tüketicileri yansıtılmaya başlandı.

Enerji denetim kuruluşu Ofgem, bu ay başında perakende gaz ve elektrik fiyatlarındaki üst fiyat limitinin 1 Nisan'dan itibaren yüzde 54 artırılacağını açıkladı.

Ülkede son dönemde hızla artan enerji maliyetlerini faturalardaki üst limit uygulaması nedeniyle müşterilerine doğrudan yansıtamayan enerji tedarik şirketleri, faaliyetlerini sürdürmekte zorlanıyor.

Enerji kriziyle mücadelesini sürdüren tedarikçiler de İngiliz hükümetine üst fiyat limitini kaldırması veya yükseltmesi yönünde çağrıda bulunuyordu.

6 milyon kişi faturalarını ödeyemeyecek

Age UK'den yapılan açıklamada, sivil toplum kuruluşunun, İngiliz İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng ile Çalışma ve Emeklilik Bakanı Therese Coffey'e mektup gönderdiği bildirildi.

Ülkede milyonlarca yaşlı insanın enerji faturalarını ödemekte zorlandığı belirtilen mektupta, "Düşük gelirli pek çok yaşlı insan enerji kullanımlarını düşünecek kadar, kendilerini finansal baskı altında hissediyor" denildi.

İngiliz sivil toplum kuruluşu Ulusal Enerji Eylemi'ne göre ise ülkede bu yıl toplam 6 milyon hanenin enerji faturalarını ödeyemeyeceği tahmin ediliyor.