Avrupa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor

Kosova'nın başkenti Priştine'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın ev sahipliğinde, büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan, Kosova Meclisi milletvekilleri, belediye başkanları, büyükelçilerle ülkedeki Türk ve yerel kurumlarının temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Angılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

Zafer Bayramı'nın, cesaretin sadece savaş alanında iyi bir savaş vermek için değil, aynı zamanda diplomatik masada kalıcı barışa ulaşmak için de gerekli olduğunu hatırlattığını belirten Angılı, "Kurtuluş Savaşı'mızdan sonra o zamanın büyük güçleriyle Lozan Barış Antlaşması'nı müzakere ettik ve imzaladık. Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınan sınırlarını belirlemiş ve bu sayede milletimiz, milletler ailesinin saygın bir üyesi haline gelmiştir." diye konuştu.

İsveç

İsveç'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçilik rezidansında verilen resepsiyonda, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel ile Askeri Ataşe Kıdemli Albay Şenol Nazikkol, davetlileri kapıda karşıladı.

Resepsiyona, İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden, İsveç'te bulunan farklı ülkelerin üst düzey askeri temsilcileri, Türk STK başkanları ve büyükelçilik çalışanları katıldı.

Büyükelçi Tezel, misafirlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını İngilizce ve Türkçe olarak okudu.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağından yiyecek ve içecekler ikram edildi.

İtalya

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Roma Büyükelçiliği Deniz ve Hava Ataşesi Albay İbrahim Akgül'ün davetlileri kapıda karşıladığı resepsiyon, 1 dakikalık saygı duruşu ile Türk ve İtalyan milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Gücük, burada yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nın belirleyici dönüm noktası olarak tanımladığı "Büyük Taarruz"un 30 Ağustos 1922'de zaferle taçlandığını ve böylece Anadolu'nun Türklerin ebedi memleketi olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Gücük, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajını okudu.

Resepsiyona, İtalya Genelkurmay 2. Başkanı General Carmine Masiello, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Azerbaycan'ın Roma Büyükelçisi Rashad Aslanov ile İtalya Silahlı Kuvvetlerinden çok sayıda subay, NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığında görevli Türk subaylar, Roma'da görev yapan farklı ülkelerin askeri ataşeleri ve ilgililer katıldı.

Resepsiyonda davetlilere, Türk mutfağının öne çıkan lezzetlerinden ikram edildi.

Avusturya

Avusturya'da, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, elçilikte düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle güçlü temeller üzerine kurulan modern Türkiye'nin "küresel sisteme daima yapıcı katkılar sağlayan, modern, müreffeh ve güçlü bir devlet olarak" yükseldiğine dikkati çekti.

Ceyhun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, "Türk milletinin istiklal ve istikbali için bütün inancıyla ve kararlılığıyla, büyük fedakarlıklarla başarıya ulaştırdığı bir sürecin doruk noktası" olduğunu belirterek "(Türkiye) Bugün bölgesel ve küresel bir aktör olarak geleceğe umutla yürüyen, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'daha adil bir dünya mümkün' şiarıyla küresel sisteme daima yapıcı katkılar sağlayan, modern, müreffeh ve güçlü bir devlet olarak yükselmektedir." diye konuştu.

Ceyhun, Türkiye'nin "mazlum ve mağdur" herkesin savunuculuğunu sürdürdüğüne ve Türk ordusunun ülkenin bölünmezliğini muhafaza etmek için terör örgütleriyle yılmaz mücadelesine devam ettiğine dikkati çekti.

Türkiye ve Avusturya arasında son dönemde atılan adımların, daha da ilerletileceğini ifade eden Ceyhun, "Mevcut iyi ilişkilerimizin çok boyutlu ve güçlü bir şekilde sürdürüleceğine dair inancım tamdır." dedi.

Konukların Zafer Bayramı'nı kutlayan Büyükelçi Ceyhun, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazileri anarak konuşmasını sonlandırdı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde akşam saatlerinde yabancı ülkelerin Viyana'daki dış temsilcileri için ayrı bir etkinlik düzenlenecek.

Fransa

Paris'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğindeki resepsiyona, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, Pakistan, Azerbaycan gibi çok sayıda ülkenin Paris'teki askeri ataşeleri ve Fransız Savunma Bakanlığından yetkililer katıldı.

İstiklal Marşı ve Fransız Ulusal Marşı La Marseillaise'nin okunduğu resepsiyonda, Büyükelçi Onaner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını davetlilere okudu.

Onaner, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos 1922'de elde edilen zaferin Türkiye için önemini vurgulayarak "Bu yıl zaferimizin 101. yılını kutluyoruz ancak ekimde, umarım sizlerin de katılımıyla, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız." ifadesini kullandı.