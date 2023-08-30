Büyük Zafer'in 101. yılı coşkuyla kutlanıyor

İstanbul Valiliğince Taksim'de yapılan törende Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşların da katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törenin ardından Vali Gül, Orgeneral Sivri ve İBB Başkanı İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul Valiliğinde tebrikleri kabul etti.

İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı

Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü kapsamında 1400 metre uzunluğundaki İstiklal Caddesi'nin her iki tarafına Türk bayrakları asıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'ni Türk bayraklarıyla donattıklarını söyledi.

Yıldız, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda huzurlu ve onurlu olduklarını belirterek "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm istiklal şehitlerimizin, Milli Mücadele şehitlerimizin, Çanakkale şehitlerimizin, Malazgirt'ten bu yana bu vatanı bize emanet eden tüm şehitlerinizin ruhları şad olsun. Zaferler bizim, 30 Ağustos Zafer Bayramı bizim. Kocatepe, Anafartalar, Dumlupınar, Sakarya bizim, Malazgirt bizim. En son 15 Temmuz'da yazdığımız destan bu milletin destanı." diye konuştu.

GAZİANTEP

Gaziantep'in Nizip ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kültür Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Nizip Belediye Başkan Vekili Salih Uygur, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Meydandaki törenin ardından program Nizip Şehitliği'nde devam etti.

Şehitlikteki programda dua edildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Siverek Şehitliği'nde düzenlenen törende, anıta Siverek Kaymakamlığı, 107. Topçu Alayı ve Belediye Başkanlığı çelengi sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Topçu Üsteğmen Burak Semerci tarafından günün anlam ve önemi anlatıldı.

Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı ve beraberindekiler, büyük zaferin yıldönümü vesilesiyle tebrikleri kabul etti.

Törene Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, 107. Topçu Alay Komutanı Albay Tarkan Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, daire müdürleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Halfeti ilçe meydanında düzenlenen törene Kaymakam Zikrullah Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Said Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fırat Temel ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Kaymakam Erdoğan, 30 Ağustos bayramı dolaysıyla tebrikleri kabul etti.