İngiltere'de Başbakanlık Başdanışmanının karantina kurallarını ihlal etmesine tepkiler büyüyor. Basın sert eleştiriler yöneltti. Dominic Cummings'in istifası ya da görevden alınması istendi.

Vaka sayısının 180 bin 500'ü, can kaybının ise 8 bin 380’i aştığı Almanya'da, Düsseldorf'ta bir bakımevinde 23 kişide virüs tespit edildi. Hessen Eyaletindeki bir kilisede 107 kişi, Aşağı Saksonya'da bir restoranda ise 18 kişi enfekte oldu, 118 kişi karantinaya alındı.

Hollanda'nın Groenlo kentindeki bir mezbahada, 147 kişinin testleri pozitif çıktı.

Yunanistan, turizm sezonuna Akdeniz ülkelerine kıyasla 3 hafta erken girdi. Sisam, Rodos, Midilli, Zakintos ve Korfu adalarına seyahatler başladı. 5 adada, yoğun bakım üniteleri oluşturuldu. Yeni hafta ile birlikte restoran, kafe ve barlar da açıldı. Yaşlılar ve engelliler için gündüz bakım merkezleri hizmete başladı.

İspanya, Temmuz ayında sınırlarını yabancı turistlere açma kararı aldı. Yeni hafta ile birlikte, Madrid ve Barselona'da sokağa çıkma kısıtlamaları sona erdi.

Fransa'da birkaç özel sağlık şirketi, tükürük tabanlı koronavirüs testlerinin üretimine başlıyor. Testlerin Haziran ortasından itibaren piyasaya sürüleceği belirtildi.

Can kaybının 4 bine yaklaştığı İsveç'te, hükümet, önlemleri sıkı tutmadığı için eleştirilerin hedefinde. Bazı uzmanlar, karantina uygulamasına gidilmemesinin yanlış olduğu kanısında.

Polonya, Çekya ve Hırvatistan'da ilkokullar eğitime başladı. Macaristan ile Sırbistan arasındaki sınır da, iki ülke vatandaşları için açıldı.