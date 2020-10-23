Fransa'da bir günde 41 bin 622 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu. Bu, Avrupa'da şimdiye kadar tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı.

Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısı da mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

9 kentte uygulanan geceleri sokağa çıkma yasağı, ülkenin 3'te ikisini kapsayacak biçimde genişletildi.

İngiltere

İngiltere'de açıklanan günlük vaka sayısı 20 bin civarında. Ancak hükümetin sağlık danışmanının iddiasına göre, bu sayı 35 bin ile 90 bin arasında değişiyor.

Ülkede hastanelerde yoğunluk da dikkat çekiyor.

Nottingham Üniversite Hastanesi, acil olmayan ameliyatları ve tedavileri 6 Kasım’a kadar erteleme kararı aldı.

Almanya

Almanya’da günlük vaka 11 binin üzerinde. Ülkede riskli bölge sayısı 175’e yükseldi

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ve eşi de koronavirüse yakalandı.

Aşağı Saksonya eyaletinin Celle ilçesindeki bir askeri kampta eğitim gören 68 Belçikalı asker koronavirüse yakalandı.

Bu kampta bulunan bin 65 asker karantinaya alındı.

İtalya

İtalya'da hastanelerde yer kalmayınca, ambulansta bekletilen koronavirüs hastası yaşlı bir adam hayatını kaybetti.

Venedik'te devam eden ''Görevimiz Tehlike 7'' filminin çekimleri Tom Cruise'un koronavirüs olduğu şüphesiyle durduruldu.

Slovenya

Slovenya hükümeti önümüzdeki haftayı “salgınla mücadele haftası” ilan etti.

Salı gününden itibaren, akşam 9 ile sabah 6 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

