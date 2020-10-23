Avrupa ülkeleri koronavirüs kıskacında
Avrupa'da 7 milyon 831 bin kişi koronavirüse yakalandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 246 bini geçti. Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı dün Fransa'da kaydedildi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da koronavirüse yakalandı.
Fransa'da bir günde 41 bin 622 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu. Bu, Avrupa'da şimdiye kadar tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı.
Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısı da mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
9 kentte uygulanan geceleri sokağa çıkma yasağı, ülkenin 3'te ikisini kapsayacak biçimde genişletildi.
İngiltere
İngiltere'de açıklanan günlük vaka sayısı 20 bin civarında. Ancak hükümetin sağlık danışmanının iddiasına göre, bu sayı 35 bin ile 90 bin arasında değişiyor.
Ülkede hastanelerde yoğunluk da dikkat çekiyor.
Nottingham Üniversite Hastanesi, acil olmayan ameliyatları ve tedavileri 6 Kasım’a kadar erteleme kararı aldı.
Almanya
Almanya’da günlük vaka 11 binin üzerinde. Ülkede riskli bölge sayısı 175’e yükseldi
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ve eşi de koronavirüse yakalandı.
Aşağı Saksonya eyaletinin Celle ilçesindeki bir askeri kampta eğitim gören 68 Belçikalı asker koronavirüse yakalandı.
Bu kampta bulunan bin 65 asker karantinaya alındı.
İtalya
İtalya'da hastanelerde yer kalmayınca, ambulansta bekletilen koronavirüs hastası yaşlı bir adam hayatını kaybetti.
Venedik'te devam eden ''Görevimiz Tehlike 7'' filminin çekimleri Tom Cruise'un koronavirüs olduğu şüphesiyle durduruldu.
Slovenya
Slovenya hükümeti önümüzdeki haftayı “salgınla mücadele haftası” ilan etti.
Salı gününden itibaren, akşam 9 ile sabah 6 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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