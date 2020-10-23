Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması bekleniyor.

Ayrıca iki lider arasında, Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’deki güncel gelişmeler konularının da görüşülmesi öngörülüyor.