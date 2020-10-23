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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ilk yurt dışı resmi ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle 26 Ekim'de Türkiye'ye gerçekleştirecek.
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması bekleniyor.
Ayrıca iki lider arasında, Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’deki güncel gelişmeler konularının da görüşülmesi öngörülüyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan KKTCSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 16:27
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