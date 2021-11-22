Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 257 milyon 857 bini, can kaybı 5 milyon 168 bini geçti.

Hızla yayılan virüse karşı alınan önlemler ve aşı karşıtı gösteriler ise sokakları savaş meydanına çevirdi.

Hollanda'da tansiyon yüksek

Hollanda'nın Rotterdam Kenti'nde cuma akşamı başlayan gösteriler, kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Göstericiler yine araçları yaktı, havai fişek patlattı. Müdahalede bulunan polise taşla karşılık verdi. Atlı polisler, protestocuların peşine düştü.

60'tan fazla kişinin gözaltına alındığı olaylarda, 5 polis yaralandı. Polisin açtığı ateş sonucu yaralanan 4 protestocu ise hastanede tedavi altında.

Belçika'da 35 bin kişi sokaklarda

Belçika'da da koronavirüs önlemleri ve aşı karşıtı protestolar vardı. Gösteriye yaklaşık 35 bin kişi katıldı. Bazı göstericilerin polise saldırmasının ardından, protesto çığırından çıktı. Polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Guadeloupe Adası'nda 38 gözaltı

Gösteriler, Fransa'nın denizaşırı topraklarından Guadeloupe Adası'na da sıçradı. Olaylarda 38 kişi gözaltına alındı.

Avusturya'da tam kapanma

Artan vakalar nedeniyle tekrar kapanma kararı alan Avusturya'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Ülkede 22 günlük tam kapanma uygulanacak.

Yunanistan'da kısıtlamalar genişletildi

Yunanistan’da da aşı olmayan kişilere yönelik kısıtlamalar 6 Aralık'a kadar genişletildi. Aşı olmayan yetişkinler artık lokanta, kafelerin yanı sıra müze, sinema, tiyatro, spor salonları gibi kapalı alanlara giremeyecek.

İş yerleri ve toplu taşımada yoğunluğun azaltılması için, kamu ve özel sektörde değişken vardiya uygulamasına gidilecek.