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Dünya
AA 14.02.2024 14:40

Avrupa Parlamentosu üyesinden İsrail'in spor müsabakalarından men edilmesi çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Clare Daly, İsrail'in uluslararası spor müsabakalardan men edilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu üyesinden İsrail'in spor müsabakalarından men edilmesi çağrısı
[Fotograf: AA]

İrlandalı AP milletvekili Daly, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası hukuka uyana kadar İsrail'in uluslararası müsabakalardan men edilmesi gerektiğini, konuya ilişkin Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), FIFA, UEFA ve FIBA'ya çağrıda bulunan imza kampanyalarını desteklediğini bildirdi.

Daly'nin paylaştığı imza kampanyasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çoğunluğu bebek ve çocuk olmak üzere 26 binden fazla sivilin öldürüldüğüne dikkati çekilerek, Filistinlilerin yüzde 90'ının yerinden edildiği belirtildi.

Gazze'deki Filistinlilerin "elektrik, gıda, su ve yakıt olmadan insanlık dışı koşullarda yaşadığının" vurgulandığı imza kampanyasında, "İşlevsel hastane, cami, kilise, kütüphane, okul, üniversite, fırın kalmadı. Bu gidişle acımasız İsrail rejimi yakında spor da dahil olmak üzere Gazze'de yaşamın her alanını yok edecek." ifadesine yer verildi.

İmza kampanyasında Batılı ülkeler ve politikacıların "Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını pek çok kez ihlal eden İsrail'e" diplomatik, ekonomik ve askeri desteğini artırarak sürdürdüğü eleştirisi yapılarak, IOC, FIFA, UEFA, FIBA ve diğer spor federasyonlarının İsrail'in spor müsabakalarına katılmasına izin verdiği için "suç ortağı olduğu" savunuldu.

İmza kampanyasında İsrail'in uluslararası hukuk ve spor kurallarına "tam olarak uyana" kadar tüm uluslararası spor müsabakalarına katılımının derhal askıya alınması, küresel ve Avrupa merkezli spor federasyonlarının yasal yükümlülükleri ve kendi kurallarını yerine getirmesi ve İsrail'in 2024 Paris Olimpiyatları, FIFA Dünya Kupası ve UEFA Uluslar Ligi'nden men edilmesi istendi.

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