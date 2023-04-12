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Dünya
AA 12.04.2023 19:13

Avrupa Parlamentosu ile Ukrayna Meclisi arasında ilk komiteler arası toplantı yapıldı

Avrupa Parlamentosu (AP) ile Ukrayna Meclisi arasında yapılan ilk komiteler arası toplantıda, AP üyeleri Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine desteklerini vurguladı.

Avrupa Parlamentosu ile Ukrayna Meclisi arasında ilk komiteler arası toplantı yapıldı
[Fotograf: AFP]

AP komiteleri ile Ukrayna Meclisi komitelerinin başkanları ilk kez ortak toplantı yaparak Ukrayna’nın AB üyelik sürecini görüştü.

Basına kapalı toplantının ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, önde gelen AP üyeleri, Ukrayna'ya AB'ye entegrasyon sürecinde yardım etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

AP Başkanı Roberta Metsola, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Bugünkü toplantı, iki kurumumuz arasında derin, kapsamlı ve somut bir sektörel işbirliğinin başlangıcını işaret ediyor. Ukrayna'nın Avrupa yolu açısından çok önemli olan bir işbirliği. Bu, Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile birkaç kez tartıştığımız ve üzerinde fikir birliğine vardığımız bir konu çünkü Ukrayna'nın geleceğinin AB üyeliğinde olduğuna şüphe yok" ifadelerini kullandı.

Metsola, Ukrayna'nın AB katılım müzakerelerinin bu yıl başlamasını umduğunu söyledi.

Komite başkanlarının AB katılım sürecini ve buna ilişkin zorlukları tartıştığı toplantıda, AP üyeleri Ukraynalı mevkidaşlarına AB yasalarına uyum ve savaş sonrası toparlanma alanları da dahil ülkenin AB üyeliğine giden yolda daha fazla destek ve uzmanlık sunmaya istekli olduklarını ifade etti.

AP üyeleri, Ukrayna'nın yeniden inşası konusundaki çabaları Ukrayna'nın Avrupa entegrasyonunu güvence altına alan bir reform süreciyle ilişkilendirmenin esas olduğunu vurguladı.

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