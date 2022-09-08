Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa Merkez Bankası politika faizini yükseltti
Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,25'e yükseltti. 1999'da para politikasını belirlemeye başlamasından bu yana AB'deki en yüksek faiz artışı oldu.
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Etiketler: Avrupa Birliği Euro Merkez Bankası
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