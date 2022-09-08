Duyuru, 96 yaşındaki Kraliçe'nin çarşamba günü sanal Danışma Meclisi'nden çekilmesinden ve doktorların ona dinlenmesini tavsiye etmesinden sonra geldi.

Başbakan Liz Truss, "bütün ülkenin" haberlerden "derin endişe duyduğunu" söyledi.

"Düşüncelerim ve Birleşik Krallık'taki insanların düşünceleri, şu anda Majesteleri Kraliçe ve ailesiyle birlikte"

Kraliçe, etkinlik için Londra'ya seyahat etmek yerine, salı günü Balmoral'da Truss'u başbakan olarak atadı.