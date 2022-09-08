Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 14:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Buckingham, Kraliçe Elizabeth'in son durumu hakkında açıklama yaptı
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in sağlık durumu hakkında çıkan haberlerin ardından Buckingham açıklama yaptı: “Bu sabahki ayrıntılı değerlendirmenin ardından, Kraliçe'nin doktorları Majestelerinin sağlığı konusunda ilgili ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye ettiler. Kraliçe iyi ve Balmoral'da kalıyor” denildi.
Duyuru, 96 yaşındaki Kraliçe'nin çarşamba günü sanal Danışma Meclisi'nden çekilmesinden ve doktorların ona dinlenmesini tavsiye etmesinden sonra geldi.
Başbakan Liz Truss, "bütün ülkenin" haberlerden "derin endişe duyduğunu" söyledi.
"Düşüncelerim ve Birleşik Krallık'taki insanların düşünceleri, şu anda Majesteleri Kraliçe ve ailesiyle birlikte"
Kraliçe, etkinlik için Londra'ya seyahat etmek yerine, salı günü Balmoral'da Truss'u başbakan olarak atadı.
Etiketler: İkinci Elizabeth İngiltere
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