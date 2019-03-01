25 Şubat'ta terör örgütü PKK yandaşları Fransa'nın Strazburg kentinde Avrupa Konseyi binası önünde taşkınlık çıkardı. Çevreye taş ve sopalarla saldıran maskeli grup, Avrupa Konseyi'nin camlarını ve kapılarını kırdı. Çatışmada, 3 polis yaralandı, 43 saldırgan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan PKKlı saldırganlar 4 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

"Bu ilk saldırı değil, güvende hissetmiyoruz"

Avrupa Konseyi Sözcüsü Daniel Höltgen çalışanların tedirgin olduğunu söyleyerek, "Saldırganlar yaklaşık 150 bin avroluk hasara yol açtı. Bu kabul edilemez. Bu ilk saldırı değil. Binada çalışanlar güvenliklerinden endişeli." dedi.

Höltgen, Konsey olarak saldırganlara karşı açılan davanın takipçisi olacaklarını belirtti:

"Binada güvenlik önlemlerini arttırdık. Bu yüzden de bu kez içeriye giremediler. Saldırganlara karşı dava açtık. 4 Nisan’da duruşma var. Geçen sefer de davacı olmuştuk. Suçlular ceza almıştı."

PKK yandaşları Konsey'in karşısında hala terör propagandası yapıyor.

"Fransa'da terörü övmek bir suç"

Türkiye'nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Kaan Esener de "Bu sadece bizi rahatsız etmenin ötesinde terörizme verilen destek olarak görülmeli. Masum siyasi lider olarak resimleri gösterilen kişiler eli kanlı teröristler. Aslında Fransa’da suçluyu ve terörü övmek hapisle cezalandırılması gereken bir suç." dedi.

Fransa'da suçluyu ve terörü övenler, 75 bin euro para ve 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılıyor.

Haber: Döndü Sarıışık

Kamera: Ömer Aydın