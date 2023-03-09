Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) yapılan açıklamada, depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşası ve özel sektörün desteklenmesi amacıyla toplam hacmi 1,5 milyar euroya varan yatırım yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bankanın yatırım paketinin altyapı yatırımlarının finansmanı ve küçük ve ağırlıklı orta ölçekli işletmelere kredi imkanının sağlanması için kullanılmasının planlandığı belirtildi.

Bankanın açıklamasında, yatırım paketi kapsamında 600 milyon euroluk kısmın bankalara, depremden doğrudan etkilenen işletmelere ve kişilere kredi imkanı için kullanılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Türkiye’ye “bağlılık” mesajı

Bankanın açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, "Bu, Türkiye ve Avrupa'da bir yüzyılı aşkın süredir görülen en yıkıcı krizlerden biri. (Depremlerin) Nüfus ve ekonomi üzerindeki etkisi son derece şiddetlidir. EBRD, Türkiye'yi ve özel sektörünü, ülkedeki güçlü sicili ve mevcut ilişkileri üzerine inşa ederek toparlanma ve yeniden yapılanma çabalarında desteklemeye hazırdır." İfadelerini kullandı.

Tuerkner, “EBRD'nin 1,5 milyar euroya varan desteği önemlidir ve bankanın Türkiye'ye olan bağlılığını yansıtmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

EBRD, Türkiye'ye 2009'dan bu yana yaklaşık 17 milyar euroluk yatırım yaptı.