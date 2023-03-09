Von der Leyen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Zelenskiy ile dün geceki saldırılar hakkında görüştüğünü belirterek, "Rusya'nın kasıtlı olarak sivilleri ve enerji altyapısını hedef alması savaş suçudur." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı, saldırıların Ukrayna'nın AB yolundaki reform çabalarını ilerletme konusundaki ortak kararlılığı güçlendirdiğini ifade etti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, dün gece Rusya'nın Ukrayna’nın kritik önem arz eden altyapısına 81 füze saldırısı düzenlediğini bildirmişti.