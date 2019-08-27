Altmaier, Alman yayın kuruluşu Deutschlandfunk'a yaptığı açıklamada, Avrupa ile ABD arasında ticaret görüşmelerinin başlamasının önemli olduğunu vurguladı.

Avrupa’nın ABD ile ticarete ilişkin pek çok konuyu görüşmeye hazır olduğunu belirten Altmaier, “Haziran ayında ABD ziyaretimde, ABD yönetiminin, bir çözüme ulaşmanın anlaşmazlığı sürdürmekten daha önemli olduğunu gördükleri izlenimi edindim. Bununla birlikte Avrupa ile ABD arasında yapılacak ticaret müzakereleri zorlu olacak” ifadesini kullandı.

G7 Zirvesi ardından Biarritz'de dün düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) ile ticaret konusunda, gümrük vergisini gündeme getirmeden de anlaşabileceklerini söylemişti.

Biarritz’de Trump ile görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Almanya Başbakanı Angela Merkel de ticari alanda Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında derinlemesine görüşmeler yapılmasından yana olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA