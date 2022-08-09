Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa İlaç Kurumu Pfizer/BioNTech'in varyantlara uyumlu aşısını inceliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
AB'nin ilaç düzenleyici kurumu, Pfizer/BioNTech tarafından COVID-19'a karşı geliştirilen aşının varyantlara uyumlu yeni versiyonunu incelemeye aldı.
Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumunun (EMA) internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, "Comirnaty" adlı aşının SARS-CoV-2 virüsü ve Omicron alt varyantları BA.4/5'e uyumlu versiyonunun ön değerlendirmesinin başladığı duyuruldu.
EMA'nın ön değerlendirmesi, aşının pazar onayı için yapılacak şirket başvurusu öncesinde sürece hız kazandırıyor.
Şirketin onay başvurusu yapmasından sonra EMA, normalde aylar sürecek değerlendirme sonucunu kısa sürede açıklayabiliyor.
Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği mRNA temelli COVID-19 aşısı, AB içinde kullanım için 2020 yılının son günlerinde EMA'dan onay almıştı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Avrupa Birliği
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