Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ile müzeyi gezen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva ile kızı, Mevlana Celalettin Rumi'nin sandukası önünde dua etti.

Daha sonra müzeyi gezen Aliyeva ile beraberindekiler, yetkililerden bilgi aldı.

Oyunlar kapsamında Konya'ya gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]

Yetkililerden bilgi alan Aktaş, Mevlana Celalettin Rumi'nin sandukası önünde dua etti.