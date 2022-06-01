Avrupa'da havaalanları, koronavirüs kısıtlamalarından arındırılmış bir yaz sezonuna hazırlıksız yakalandı. Tatilcilerin seyahat planları aksadı.

Geçen hafta bazı Avrupa havalimanlarında, bagaj taşıma görevlisi, güvenlik ve hava yolu personeli eksikliği uzun kuyruklara yol açtı.

TUI ve EasyJet gibi bazı hava yolu taşımacılığı yapan şirketler, müşteri hizmetleri ağını genişletmek amacıyla onlarca uçuşunu iptal etti.

İngiltere, 'Kraliçe'nin Platin Jübilesi' nedeniyle resmi tatile giriyor. Hükümet, ülkedeki yolcu trafiğinin bu hafta normalin üzerinde olacağını ifade etti.

İngiltere'deki tüketici hakları grupları ise havalimanlarının süreci yürütecek yeterli personelleri yoksa, fazla bilet satışı yapılmaması yönünde uyardı. Ancak sorunlar İngiltere ile sınırlı değil.

Birçok hizmet aksadı

Mart ayında hava yolu personelinin grevde olması nedeniyle Almanya'da birçok hizmet aksadı.

Hollanda Kraliyet Hava Yolları ise geçen hafta, kuyrukların sokaklara taşmasının ardından, Amsterdam'daki bilet satışlarını büyük ölçüde askıya aldı.

İrlanda'daki Dublin havaalanında da geçen hafta sonu personel sıkıntısı yüzünden yolcular güvenlikten geçmekte zorlandı. Binden fazla yolcu uçuşunu kaçırdı.

İsveç'te ise konu ülke yönetiminin gündeminde.

Havaalanı işletmecisi Swedavia'nın Genel Müdürü, Arlanda Havaalanındaki uzun kuyruklarla ilgili soruları yanıtlamak üzere parlamentoya çağrıldı.