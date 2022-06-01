Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 15:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Etna Yanardağı yeniden lav ve kül püskürttü
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yanardağdan çıkan lavlar, bölgede çekim yapan bir ekip tarafından yakından görüntüledi.
Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olan Etna, 3 bin 330 metre yüksekliğinde.
Yanardağdan çıkan lavın sıcaklığı 800 santigrat dereceye kadar ulaşabiliyor.
Geçtiğimiz haftalarda yeniden faaliyete geçen yanardağ, bölgede çekim yapan bir ekip tarafından görüntülendi.
2 bin 800 metre yüksekliğe kadar çıkan ekip, lavları yakından kaydetti.
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