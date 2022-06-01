Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olan Etna, 3 bin 330 metre yüksekliğinde.

Yanardağdan çıkan lavın sıcaklığı 800 santigrat dereceye kadar ulaşabiliyor.

Geçtiğimiz haftalarda yeniden faaliyete geçen yanardağ, bölgede çekim yapan bir ekip tarafından görüntülendi.

2 bin 800 metre yüksekliğe kadar çıkan ekip, lavları yakından kaydetti.