Almanya'da iktidar koalisyonunda yer alan Sosyal Demokrat parti üyesi olan Maas, Funke gazetesine yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği artık karşılık vermek zorunda kalacak. Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) onayını aldıktan sonra muhtemelen cezalandırıcı gümrük vergileri getirecek" dedi.

Maas'ın açıklamaları, WTO'nun dün bazı AB devletlerinin uçak üreticisi Airbus'a ödediği sübvansiyonların yasa dışı olduğunu belirterek, ABD'ye AB'den ithal mallara gümrük vergisi getirme hakkını vermesinden sonra geldi.

ABD, dün AB uçak üreticilerine verilen yasadışı sübvansiyonlara ceza olarak Airbus uçaklarına %10, Fransız şarabı, İskoç ve İrlanda viskileri ve Avrupa'dan ithal peynirlere %25 gümrük vergisi getireceğini belirtmişti.

Kaynak: Reuters