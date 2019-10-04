Avrupa Birliği'nden ABD'ye gümrük vergisi misillemesi04 Ekim 2019 Cuma 09:16 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 09:22
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'nin yeni gümrük vergilerine karşılık olarak misilleme tedbirleri alacağını belirtti.
Almanya'da iktidar koalisyonunda yer alan Sosyal Demokrat parti üyesi olan Maas, Funke gazetesine yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği artık karşılık vermek zorunda kalacak. Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) onayını aldıktan sonra muhtemelen cezalandırıcı gümrük vergileri getirecek" dedi.
Maas'ın açıklamaları, WTO'nun dün bazı AB devletlerinin uçak üreticisi Airbus'a ödediği sübvansiyonların yasa dışı olduğunu belirterek, ABD'ye AB'den ithal mallara gümrük vergisi getirme hakkını vermesinden sonra geldi.
ABD, dün AB uçak üreticilerine verilen yasadışı sübvansiyonlara ceza olarak Airbus uçaklarına %10, Fransız şarabı, İskoç ve İrlanda viskileri ve Avrupa'dan ithal peynirlere %25 gümrük vergisi getireceğini belirtmişti.
Kaynak: Reuters