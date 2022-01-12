Bloomberg, Avrupa Birliği'nin yakında kıtanın dağıtım ağlarını etkileyecek bir saldırıya hazırlanmak amacıyla geniş kapsamlı bir siber güvenlik tatbikatı gerçekleştireceğini ve tatbikatın birkaç hafta süreceğini yazdı.

Yayınlanan bir rapora göre, AB üyeleri tatbikata önümüzdeki günlerde başlayacak ve altı hafta boyunca devam edecek.

Tatbikat ilk olarak, yılın başında AB Konseyi başkanlığını devralan Fransa tarafından önerildi.

Blok için bir “stres testi” olarak tasarlanan simülasyon ihlali, büyük ölçüde Avrupa genelindeki tedarik zincirlerini hedef alacak ve katılımcıların saldırılara diplomatik ve kamusal tepkilerin yanı sıra diğer üye ülkelerdeki “sosyo-ekonomik etkilerin yayılmasına” karşı koordineli bir şekilde nasıl hareket ettiğini görecek.

Saldırıların "mümkün olduğunca gerçekçi" olması için geçmişteki diğer siber saldırılara veya gelecekte olması muhtemel olanlara göre modellenecek.