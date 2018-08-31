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Avrupa Birliği yaz saati uygulamasını kaldırıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB'de yaz ile kış saatine dair yılda 2 kez yapılan saat değişikliği uygulamasını kaldırmak istediğini söyledi.

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Avrupa Birliği yaz saati uygulamasını kaldırıyor

Juncker, Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF'ye yaptığı açıklamada, yaz saati ile kış saati konusunda tartışmaların uzun zamandır devam ettiğine dikkat çekerek, bu konuda AB'de 4,6 milyon kişinin katıldığı bir anket yapıldığını anımsattı.

Verilen cevaplarda sürekli yaz saati uygulamasına geçilmesinin istendiğini aktaran Juncker, "Böyle de olacak" ifadesini kullandı.

Juncker, anket sonuçlarına saygı duyulması gerektiğinin altını çizerek, "İnsanlar bunu istiyor, biz de yapacağız" değerlendirmesini yaptı.

Kendisinin ilk olarak AB Komisyonu'nda bu yönde görüş bildireceğini ifade eden Juncker, konunun bugün karara bağlanacağını belirtti.

Juncker, AB Komisyonu'ndan sonra üye ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun karar alması gerektiğini dile getirdi. 

Yaz saati uygulaması

AB'nin 28 üye ülkesinde 1981'de yapılan bir düzenlemeyle her yılın mart ayının son pazar günü saatler bir saat ileri alınırken, ekim ayının son pazar günü de bir saat geriye alınıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yaz saati, Jean-Claude Juncker, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, Avrupa Birliği
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