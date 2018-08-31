  • 31 AĞUSTOS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 6.574
    EURO 7.656
  • BIST 92642.63
    ALTIN 254.81
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail'den Yahudi yerleşim birimi protestosuna müdahale

İsrail'den Yahudi yerleşim birimi protestosuna müdahale

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 1 kişi yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrailden Yahudi yerleşim birimi protestosuna müdahale

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Ramallah'ın batısındaki Ras Karkar beldesinde cuma namazı sonrası düzenlenen gösteriye plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Çıkan olaylarda 1 Filistinli yaralanırken, onlarca kişi de atılan gazdan etkilendi.

Yahudi yerleşimcilerin bir süredir yeni yerleşim birimi inşa etmek için Ras Karkar'da Filistinlilere ait araziler üzerinde yol açma çalışmaları yaptığı belirtiliyor.

İsrail, 1967'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yüzlerce yasa dışı yerleşim birimi oluşturdu. Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'te ise 220 bin yerleşimcinin yaşadığı kaydediliyor.

Uluslararası hukuka göre işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: Ramallah, israil, filistin, Batı Şeria, protesto
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER